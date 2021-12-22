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Минэкологии Нижегородской области возбудило дело из-за захоронения отходов

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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области возбудило административное дело в отношении неизвестных лиц, причастных к захоронению опасных отходов около поселка Березовая Пойма. Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в ведомстве.

Неустановленных на данный момент лиц подозревают в нарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Организовано расследование.

«Контрольно-надзорные мероприятия продолжаются, по результатам будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в минэкологии.

Как отмечает ИА «НьюсНН», 18 декабря жители Березовой Поймы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Они пожаловались на то, что рядом с Березовой Поймой частная компания зарыла химические отходы, а районная администрация и правоохранительные органы отреагировали с большим запозданием. Что именно зарыли рабочие на самом деле, пока неизвестно.

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