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Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС

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Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение о гарантированных мощностях для транспортировки ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии на Украину. Об этом 22 декабря сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия–Украина. Для меня лично самое важное в этом соглашении — это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину», — написал он в Facebook.

Макогон отметил, что соглашение даст возможность увеличить общие мощности для импорта до 35 млн. куб. м в сутки.

Сделка заключается на тестовые три месяца. За это время украинская и венгерская стороны планируют «согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению».

Ранее в этот же день «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию, в которой попросил обязать российский «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе.

По мнению главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко, действия «Газпрома» являются антиконкурентными и влекут за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

14 декабря сообщалось, что запасы газа в украинских подземных хранилищах опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. Согласно сведениям «Оператора ГТС Украины», за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

Вместе с тем 13 декабря Витренко сообщил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

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