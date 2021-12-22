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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

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Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян. Об этом 22 декабря сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Отмечается, что данная поправка не коснется такси и другого транспорта, который используется для перевозки пассажиров, а также личного автотранспорта, используемого в служебных целях.

Техосмотр будет необходим при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции и замене основных агрегатов.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В связи с этим, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

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