Торговлю алкоголем запретят в Белогорске из-за открытия снежного городка

В Белогорске Амурской области 25 декабря состоится открытие снежного городка «Сказочный лес». В этот день с 11 до 13 часов будут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции, информирует пресс-служба мэрии.

«Запрет регулируется нормами закона Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», ― пояснила asn24.ru начальник отдела по труду и потребительскому рынку администрации Белогорска Мария Оганесова. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что режим продажи алкоголя изменят во время новогодних каникул в Башкортостане. 1 и 2 января, а также с 7 по 9 января торговля спиртным разрешена с 8 до 23 часов, 3 января — с 8 до 17 часов. С 4 по 6 января магазины смогут продавать спиртное с 10 до 22 часов.