Реконструкция Театра кукол в Уфе начнется в 2022 году

Театр кукол в Уфе ждет первая реконструкция с момента открытия в 1979 году. Работы должны начаться в следующем году. Планируется благоустроить территорию, демонтировать старые и возвести новые конструкции.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на министерство культуры Башкирии пишет, что рабочие снесут выступающие конструкции витража здания с южной стороны и пристроенную стену с витражами у главного фасада.

Также планируется демонтировать одноэтажную пристройку, примыкающую к жилому дому. После этого театр удастся выделить в отдельное здание с главным входом в новой пристройке.

Зрительный зал, рассчитанный на 300 человек, также будет обновлен. Появится и малый зал на 135 мест. В Театре кукол оборудуют кафе, музеи, игровые комнаты и студии творческого развития.

Театр будет реконструирован в рамках подготовки столицы Башкирии к 450-летнему юбилею. Общая стоимость работ составит 778,5 млн рублей. 250 млн рублей из этой суммы поступят из федерального бюджета. После реконструкции площадь театра увеличится до 6,5 тыс. кв. м.