Семь дорог отремонтируют в Шелехове Иркутской области

Семь участков улиц отремонтируют в Шелехове Иркутской области в следующем году. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов будет направлено более 200 млн рублей.

В городе отремонтируют магистрали с интенсивным движением, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья. Это два участка улицы Кабельщиков: от улицы Индустриальной, где расположен алюминиевый завод до Култукского тракта, затем от дома №32 до бульвара Созидателей; участок бульвара Созидателей от Кольцевой до Центрального проспекта; автодорога в Первом микрорайоне от бульвара Созидателей до дома №39. Также ремонт проведут в центре города на улицах Первостроителей, Комарова и на Октябрьской.

Ранее министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подало заявку на реконструкцию мостового перехода через реку Кута в Усть-Куте. На разрушенный паводком мост планируется потратить 422,3 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить в 2023 году. Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения составит до 2,5 тыс. автомобилей в сутки.