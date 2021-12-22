Синоптик рассказал о прохождении пика полярного вторжения в Москве

Пик полярного вторжения в Москве пройден, в последующие сутки морозы начнут медленно отступать. Об этом 22 декабря заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пик полярного вторжения пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать. В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже –19-21, по области до –19-24», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, 23 декабря благодаря промежуточному гребню антициклона дневная температура в столице повысится до –11...–13, в Подмосковье до – 9...–14. В пятницу столбики термометров будут колебаться от –7 ...–12.

Тишковец рассказал, что суббота, 25 декабря, будет ветреной и снежной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм и атлантическое тепло, вследствие чего температура повысится до –4...–9 градусов. Днем в воскресенье столбики термометров будут показывать –7...–12, указал синоптик.

Вместе с тем, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон не вернется в свое климатическое русло, заключил специалист.

20 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.