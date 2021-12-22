Песков назвал «новой ковбойской реальностью» блокировку СМИ РФ за границей

Ситуация с блокировкой российских СМИ за границей является «новой ковбойской реальностью». Такое мнение 22 декабря выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя снятие с вещания телеканал RT DE.

Представитель Кремля подчеркнул, что «блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская сторона должна реагировать на подобные выпады, указал он.

«Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают всё что хотят. Такая у нас «ковбойская реальность», и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий», — заявил Песков в интервью НТВ.

В этот же день RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, который вел вещание из студии в Москве. В пресс-службе RT назвали это решение «неправомерным и незаконным», сообщает «Газета.Ru».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако не исключает ответ на блокировку на Западе российских СМИ. Он отметил, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. По ее словам, спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный. Происходящее Захарова назвала давлением не только на журналистов, но и на частный бизнес.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход наложенных ранее ограничений.

В МИД РФ решение администрации YouTube посчитали беспрецедентной информационной агрессией.