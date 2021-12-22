Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Армия
В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

Песков назвал «новой ковбойской реальностью» блокировку СМИ РФ за границей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с блокировкой российских СМИ за границей является «новой ковбойской реальностью». Такое мнение 22 декабря выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя снятие с вещания телеканал RT DE.

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы
И какие ответные меры может принять Москва

Представитель Кремля подчеркнул, что «блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская сторона должна реагировать на подобные выпады, указал он.

«Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают всё что хотят. Такая у нас «ковбойская реальность», и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий», — заявил Песков в интервью НТВ.

В этот же день RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, который вел вещание из студии в Москве. В пресс-службе RT назвали это решение «неправомерным и незаконным», сообщает «Газета.Ru».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако не исключает ответ на блокировку на Западе российских СМИ. Он отметил, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. По ее словам, спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный. Происходящее Захарова назвала давлением не только на журналистов, но и на частный бизнес.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход наложенных ранее ограничений.

В МИД РФ решение администрации YouTube посчитали беспрецедентной информационной агрессией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021