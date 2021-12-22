Автобус сбил 10-летнего школьника в Оренбурге

В Оренбурге автобус ПАЗ сбил школьника. 10-летнего мальчика с травмами госпитализировали.

Как пишет «Урал56.Ру» со ссылкой на УМВД по Оренбургской области, инцидент произошел в районе дома на проспекте Победы. В этот момент мальчик находился на краю проезжей части и начал быстро двигаться в сторону дороги, по которой ехал автобус. В результате ребенок ударился о заднюю часть транспортного средства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

20 декабря сообщалось, что в Ржеве Тверской области девятилетний мальчик пострадал под колесами автомобиля. Водитель Skoda Fabia сбил мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.