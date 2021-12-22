Российский биолог оценил идею создания универсальной вакцины против COVID-19

Разработка против всех штаммов коронавируса возможна, но созданный препарат должен иметь другую схему действия. Такое мнение биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, академик РАН, профессор Петр Чумаков высказал в среду, 22 декабря.

По словам ученого, это вполне реально, если разработать вакцину, которая будет действовать на белки внутри клетки. «Тогда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие зараженные клетки организма в самом начале инфекции. Снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются «фабрики» размножения коронавируса», — сказал биолог в беседе с «Радио 1».

При этом Чумаков подчеркнул, что «Омикрон»-штамм нейтрализуется существующими вакцинами не очень эффективно из-за изменения наружного белка. Антитела вакцины «не узнают» этот белок в мутации COVID-19, передает НСН.

Накануне сообщалось, что специалисты американского Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в течение нескольких недель объявят о создании вакцины, эффективной против COVID-19 и всех его вариантов, включая «Омикрон».

Вакцина получила название Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Рида, или SpFN. Ее лабораторные испытания завершились в начале этого года. Клинические исследования на людях завершены в декабре и признаны успешными, сообщается на сайте aif.ru. В отличие от существующих вакцин SpFN использует в своей вакцине белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Ранее во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что случаи заражения вариантом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 106 государствах мира. В период с 20 октября по 19 декабря «Омикрон» был выявлен в 1,6% случаев при секвенировании, сообщается на сайте kp.ru.

Этот штамм коронавируса распространяется быстрее, чем вариант «Дельта», который на данный момент все-таки продолжает доминировать в мире. «Дельта» был обнаружен в 96% образцов биоматериала.

Также ВОЗ предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил о повышении требований в ревакцинации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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