Проезд в пригородных автобусах подорожает на Камчатке

В Камчатском крае с 1 января 2022 года вырастут тарифы на проезд в автобусах пригородных маршрутов — с действующих 1 рубля 31 копейки до 2 рублей 20 копеек за один километр. Это первое изменение стоимости за семь лет.

Повышение, в частности, коснется перевозок по маршруту №102 Петропавловск-Камчатский – Елизово. В итоге проезд в одну сторону будет стоит 51 рубль вместо прежних 30 рублей. На маршруте № 113 Петропавловск-Камчатский — поселок Южные Коряки стоимость повысится до 106 рублей. На маршруте № 120 г. Вилючинск (ж/р Приморский – г. Елизово – Аэропорт) стоимость проезда составит 95 рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, с 21 декабря на Камчатке перестали действовать QR-коды на транспорте. Однако масочный режим сохраняется. О решении отменить систему QR-кодов заявил глава региона Владимир Солодов во время оперативного совещания.