Тамбовская область впервые поучаствует в «Забеге обещаний»

Тамбовская область в первый раз примет участие во всероссийской новогодней акции «Забег обещаний – 2022». Регистрация участников уже началась.

Обычно забег проходит в первые дни нового года. Участники пишут на стартовых номерах желания и цели и пробегают символическую дистанцию. В следующем году это будет 2022 м. Такую дистанцию может пробежать и спортсмен, и человек без физической подготовки.

При этом скорость в этом забеге не имеет значения. Цель — получить заряд мотивации на новый год, чтобы мечты осуществились, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».