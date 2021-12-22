В ЦОДД спрогнозировали самый загруженный день перед Новым годом

Самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом ожидается в четверг, 23 декабря. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта со ссылкой на ЦОДД.

По прогнозам, днем пробки могут достигнуть восьми баллов, а вечером — десяти.

Основные заторы ожидаются в центре города, на ТТК и МКАД. Отмечается, что на ситуацию влияют гололедица, мелкие ДТП, временные ограничения, строительные и дорожные работы, а также предновогодние закупки.

«Мы рекомендуем сделать выбор в пользу общественного транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусов и трамваев. Так вы сможете сэкономить 1,5–2 часа в дороге», — говорится в Telegram-канале дептранса.

Днем ранее загруженность автомобильных дорог Москвы достигла 10 баллов уже к 17:30. Отмечалось, что средняя скорость автомобилей составила 22 км/ч, а автобусов — 27 км/ч.

Основные затруднения движения фиксировались в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

20 декабря в столичном дептрансе отметили, что основная причина высокой загруженности на дорогах — период предпраздничных поездок в торговые центры, а также строительные работы, из-за которых ограничено движение.