Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Армия
В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

В ЦОДД спрогнозировали самый загруженный день перед Новым годом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом ожидается в четверг, 23 декабря. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта со ссылкой на ЦОДД.

Цена вопроса: как в Москве и мире борются с пробками и заторами
В столице изменятся тарифы на парковку

По прогнозам, днем пробки могут достигнуть восьми баллов, а вечером — десяти.

Основные заторы ожидаются в центре города, на ТТК и МКАД. Отмечается, что на ситуацию влияют гололедица, мелкие ДТП, временные ограничения, строительные и дорожные работы, а также предновогодние закупки.

«Мы рекомендуем сделать выбор в пользу общественного транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусов и трамваев. Так вы сможете сэкономить 1,5–2 часа в дороге», — говорится в Telegram-канале дептранса.

Днем ранее загруженность автомобильных дорог Москвы достигла 10 баллов уже к 17:30. Отмечалось, что средняя скорость автомобилей составила 22 км/ч, а автобусов — 27 км/ч.

Основные затруднения движения фиксировались в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

20 декабря в столичном дептрансе отметили, что основная причина высокой загруженности на дорогах — период предпраздничных поездок в торговые центры, а также строительные работы, из-за которых ограничено движение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021