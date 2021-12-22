Фетисов оценил решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов 22 декабря прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Справится ли сборная без энхаэловцев? Справились же на прошлой Олимпиаде. Думаю, что справятся. Честно говоря, не ожидал, что это все-таки произойдет. Для ребят это второй пропуск Игр, для них это тоже большая потеря. Олимпийские игры — это Олимпийские игры, это популяризирование хоккея, того же НХЛ, и самое главное — посмотреть уровень хоккея», — сказал он в беседе со «Спорт-Экспресс».

Комментируя слова о том, что с игроками НХЛ у российской команды больше шансов победить на Олимпиаде, Фетисов привел в пример прошлые Игры, когда россияне «на несколько секунд отскочили от поражения от немцев». По его словам, Олимпиада всегда несет много интересного. Есть дополнительные три недели, чтобы подготовиться, заключил Фетисов.

В свою очередь трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский отметил, что из-за решения НХЛ Олимпиада «в зрелищности не потеряет».

«Обидно ребятам, которые могут и во второй раз пропустить Олимпиаду. Жалко, что ребятам не дадут шанс сыграть. Нельзя говорить, лучше или хуже это для сборной России. Все будут в одинаковых условиях», — сказал он «Спорт-Экспресс».

Каменский заметил, что шансы будут одинаковы у всех в независимости от того, будут ли участвовать игроки НХЛ или нет.

О своем решении не посылать игроков на Олимпийские игры НХЛ сообщила ранее в среду. Уточняется, что решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков.

Изначально ожидалось, что игроки уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26-го. Согласно новому решению, каникулы начнутся на день раньше — 22 декабря.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.