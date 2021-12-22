В работе комбината школьного питания Оренбурга нашли нарушения

В работе одного из комбинатов школьного питания Оренбурга найдены нарушения. Их установила городская прокуратура. Предприятие получило представление от надзорного органа.

Как пишет 56orb.ru, речь идет о комбинате школьного питания «Валентина». Там хранили продукцию животного происхождения без маркировки. Таким образом, было невозможно установить, насколько она была хорошего качества и безопасна ли вообще.

Кроме того, в холодильной камере не было данных о том, когда поступила партия мяса. А в цехе по обвалке ножи и другие инструменты не дезинфицировались на протяжении всей рабочей смены.

На руководителя предприятия составили административный протокол. В скором времени он будет рассмотрен.

В конце октября сообщалось, что власти Оренбурга поручили провести внеплановые проверки качества питания в школах и детских садах. В состав проверочных комиссий могут войти родителей.