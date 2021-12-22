Шойгу оценил военно-политическую обстановку в 2021 году

Военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности Североатлантического альянса (НАТО) вблизи границ России. Об этом в среду, 22 декабря, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза», — отметил он в ходе пленарного заседания общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Также министр подчеркнул, что все эти вызовы усугубляла пандемия COVID-19.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Министр отметил, что Москва искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

Также во вторник президент РФ Владимир Путин указал на то, что в случае продвижения инфраструктуры НАТО дальше в направлении Украины, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового — до 5. Российский лидер подчеркнул, что это «серьезнейший вызов для России».

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах, в частности, указано, что альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.