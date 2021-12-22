Жителю Орловской области вынесли приговор за убийство сожительницы

Суд в Орловской области вынес обвинительный приговор 44-летнему мужчине, который на почве ревности убил свою сожительницу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый находился в одной из квартир дома в Заводском районе Орла. Во время распития спиртных напитков между ним и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, пишет InfoOrel.ru.

В ходе ссоры мужчина нанес женщине кухонным ножом множественные удары в область головы и туловища. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

21 декабря сообщалось, что Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, задержанного за убийство жены и тещи. Свидетельницей преступления стала 10-летняя дочка супружеской пары.