Военный эксперт оценил повышение НАТО боеготовности сил быстрого реагирования

Военный эксперт Виктор Мураховский в среду, 22 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал данные газеты Welt о том, что Североатлантический альянс привел силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) в режим повышенной боевой готовности из-за «действий России».

«НАТО несколько лет назад приняло общую программу «4 по 30». Согласно документу, к 2021 году они должны были создать силы быстрого реагирования стран НАТО в количестве 30 батальонно-тактических групп, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые могли бы выдвинуться в район конфликта в течение 30 дней. Часть сил должна развертываться быстрее. Программа вроде бы выполнена. Но надо понимать, что все эти силы не сосредоточены в одном месте, а раскиданы по территориям многих стран и входят в состав разных вооруженных сил. Военные специалисты понимают, что даже 30 батальонно-тактических групп и 30 эскадрилий серьезных задач не решат», — пояснил он.

По словам военного эксперта, в настоящее время европейские армии не готовы к серьезному полномасштабному конфликту. НАТО в той же Европе надо надеяться на развертывания серьезного контингента из США.

«А на это, как показывает опыт, нужно несколько месяцев, поэтому это заявление больше похоже на РR-акцию», — заключил Мураховский.

Ранее в этот день корреспондент газеты Welt в Бельгии Кристоф Шлитц рассказал о том, что альянс привел силы быстрого реагирования в режим повышенной боеготовности. По словам журналиста, повышение готовности связано якобы с наращиванием российских сил вблизи границы с Украиной.

Он также отметил, что объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в состав NRF, получила приказ провести к 27 декабря подготовку к развертыванию «в районе кризиса в течение пяти дней». Согласно действующим нормам НАТО, VJTF предписано осуществлять передислокацию на место возможного кризиса в течение семи дней.

Вдобавок силы NRF, общая численность которых составляет 40 тыс. человек, повысили боеготовность подразделений, которые отвечают за логистику, а также сил специального назначения, отметил источник издания. Решение о повышении готовности войск принял Североатлантический совет на прошлой неделе, подчеркнул обозреватель. Однако Welt не получил комментарий своего источника в НАТО по данному вопросу.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».