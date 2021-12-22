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Диетолог рассказала о питании для быстрого восстановления после COVID-19

Диетолог Дианова рассказала о питании для быстрого восстановления после COVID-19
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова 22 декабря рассказала, как нужно питаться, чтобы быстро восстановиться после перенесенного COVID-19.

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По словам специалиста, переболевшим этой болезнью стоит употреблять витамины и больше белка.

«Всем после ковида сейчас назначают витамины D и C. После COVID-19 будет не лишним купить любые комплексные препараты в аптеке. <…> Часто у пациентов, переболевших коронавирусом, я вижу очень низкий уровень белка. А это наш основной запас белков, из него синтезируется всё в нашем организме, кроме половых гормонов. Чтобы хорошо повышался уровень белка, нужны банальные комплексы витаминов. Два месяца их употребления достаточно», — сказала Дианова в беседе с «Радио 1».

Однако программу питания следует подбирать индивидуально, учитывая возможное наличие хронических заболеваний.

«Если у человека есть какие-либо хронические заболевания ЖКТ, скорее всего, при коронавирусе они обострятся. Основные принципы диетотерапии зависят от тех ограничений, которые связаны с конкретным пораженным органом. На мой взгляд, стоит полностью отказаться от жарки в масле. Самый лучший способ приготовления — на пару», — пояснила врач.

Она также уточнила, что «в каждом приеме пищи человек должен давать себе примерно одни и те же компоненты, но в разных пропорциях». Так, за раз нужно съедать продукты, содержащие белок, небольшое количество сложных углеводов и клетчатку.

8 декабря врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова сообщила, что выработке антител после вакцинации от COVID-19 способствует сбалансированное и разнообразное питание, богатое микроэлементами и витаминами.

Снижает эффективность прививки алкоголь. Кроме того, негативно отразиться на выработке антител может дефицит белка в организме.

1 декабря диетолог Татьяна Залетова назвала продукты, повышающие риск тромбоза после COVID-19. Она отметила, что некоторые продукты могут помешать действию антикоагулянтов, которые часто назначают пациентам, перенесшим COVID-19, чтобы предотвратить образование тромбов. По ее словам, употребление зеленой еды вроде укропа и петрушки ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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