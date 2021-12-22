Опубликовано видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева

ГУ МВД по Москве 22 декабря опубликовало видео с задержанным за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою девушку Анну Сидорову. По словам Анны, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали их оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время состояние пострадавшего остается сложным. По словам Сидоровой, ближайшие четыре дня будут самыми опасными, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменение гематомы в головном мозге.

В МВД рассказали, что задержанные за избиение Соловьева оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В свою очередь, сам Соловьев заявил, что не собирается идти на мировую с нападавшими.