Три дополнительных парома пустят в Астраханской области

В Астраханской области запустят еще три парома. Несамоходные плавсредства грузоподъемностью 80 т были куплены в декабре ГКУ АО «Астраханьавтодор». Это было необходимо для обеспечения устойчивой связи сел с Астраханью, для перевозки транспорта и пассажиров.

Один из паромов уже доставили на переправу «Марфино» Володарского района. Два других, которых до конца декабря должны выпустить с завода, направят в Камызякский район на переправу «ВКСРЗ».

Ранее на предприятии «Астраханьавтодор» завершился капитальный ремонт пяти паромов. У них заменили подводную часть, палубу, леерные ограждения и аппарели, установили новые спасательные системы и противопожарный инвентарь, пишет «Астрахань-24».