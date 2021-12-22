«Нафтогаз» призвал ЕК обязать «Газпром» продавать больше газа через Украину

«Нафтогаз Украины» подал в Еврокомиссию (ЕК) жалобу на «Газпром». Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании.

По словам главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко, российская компания, злоупотребляет доминирующим положением на европейском газовом рынке и своими действиями искусственно создает дефицит топлива.

Он добавил, что действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей, пишет «Газета.Ru».

Украинская компания предложила ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

Кроме того, по мнению «Нафтогаза», «Газпром» должен допустить в свою газотранспортную систему для экспорта газа частные компании из РФ и стран Центральной Азии.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для украинцев на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Он посетовал, что цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали так много.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.