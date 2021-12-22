Массовое ДТП с участием рейсового автобуса произошло на юге Москвы

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Домодедовской улице в Москве. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным «Известий», один из столкнувшихся автомобилей — микроавтобус, его водителя зажало.

Ранее в среду в поселении Кленовское в Новой Москве произошло ДТП, в результате которого опрокинулся рейсовый автобус. С места происшествия были эвакуированы 10 человек, включая водителя рейсового автобуса и двоих детей.

В ГИБДД сообщили, что в результате аварии пострадал пассажир Volvo.

В этот же день на внешней стороне 29-го км МКАД столкнулись три большегруза. Автомобили получили значительные повреждения. Два человека погибли, еще один получил травмы.