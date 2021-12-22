Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем перспективы урегулирования на Украине и миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.

Также по просьбе Беттеля Путин рассказал о российской инициативе юридически закрепленных гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия.

В свою очередь Беттель высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами ЕС и российскими представителями.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков 20 декабря заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков отметил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности.

13 декабря глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение кризиса на юго-востоке Украины, но отметил, что Минские соглашения находятся «немного в коме». Как напомнил Ассельборн, нормандская четверка формально существует как формат урегулирования, но не активна.