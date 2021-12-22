Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада
Туризм
В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года
Туризм
В Японии всех прибывающих из РФ отправят на трехдневную изоляцию
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем перспективы урегулирования на Украине и миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности
И почему Москва готова обсуждать выдвинутые соглашения

«Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.

Также по просьбе Беттеля Путин рассказал о российской инициативе юридически закрепленных гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия.

В свою очередь Беттель высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами ЕС и российскими представителями.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков 20 декабря заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков отметил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности.

13 декабря глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение кризиса на юго-востоке Украины, но отметил, что Минские соглашения находятся «немного в коме». Как напомнил Ассельборн, нормандская четверка формально существует как формат урегулирования, но не активна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021