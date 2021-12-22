Фура с углекислым газом опрокинулась в Оренбуржье

В Новосергиевском районе Оренбургской области фура, перевозившая углекислый газ, попала в ДТП. Автомобиль Scania с автоцистерной слетел в кювет. Видео аварии выложили в соцсети очевидцы.

РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД пишет, что инцидент произошел 20 декабря. Грузовой автомобиль перевозил углекислый газ, относящийся к IV классу опасности.

Пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники полиции организовали безопасный проезд автомобилей. Последствия аварии уже ликвидированы.

20 декабря на дороге Оренбург–Самара произошло крупное ДТП с участием семи машин. Пострадали семь человек. Водитель легкового автомобиля из-за плохой видимости при совершении обгона допустил столкновение с фурой. После этого легковушку отбросило, она столкнулась еще с пятью автомобилями.