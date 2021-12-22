Новую районную больницу построят в Камчатском крае

В Соболевском районе Камчатки в 2023 году начнется строительство нового здания районной больницы. Учреждение включено в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом стало известно на встрече губернатора края Владимира Солодова с главой района Василием Куркиным.

«Мы обсудили с населением строительство новой больницы и решили, что она появится на территории существующей. У нас есть там старые полуразрушенные здания 1960-х годов постройки, которые будут полностью снесены, и на этом месте будем строить новую больницу. Планируем начать строительство в 2023 году и в конце 2024 завершить», — цитирует Куркина ИА KamchatkaMedia.

Ранее автопарк скорой медицинской помощи Камчатского края пополнился 11 новыми автомобилями В класса. Их будут использовать для доставки пациентов в больницы, медицинских работников к месту жительства пациентов, а также для перевозки биоматериалов для исследований, доставки жителям лекарств. На покупку машин из регионального бюджета был выделен почти 21 млн рублей. Машины купили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.