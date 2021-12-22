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Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов

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Аварийные службы Московской области подготовились к усиленному режиму работы из-за морозов. Об этом в среду, 22 декабря, говорится на сайте регионального правительства.

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В Подмосковье усилен контроль за электроснабжением. В частности, из-за низких температур главы округов региона ужесточили контроль над проблемными кабельными и воздушными линиями, персонал переведен на круглосуточный режим работы, отмечает телеканал «360».

Укомплектованные аварийные бригады будут заниматься оперативным ремонтом в случае, если на сетях произойдут сбои. Устранение отключений им предстоит выполнять максимально быстро — в течение двух часов.

В распоряжении специалистов имеется современное оборудование, также используются резервные источники электроснабжения. Всю технику предварительно протестировали, пишет РИАМО.

За отключениями следит ситуационно-аналитический центр Подмосковья. В настоящее время повышенную готовность не введена — это связано со стабильностью энергетического комплекса.

21 декабря было зафиксировано 32 отключения по высоковольтным линиям, а 20 декабря — 15. Когда в регионе наблюдался сильный снегопад с ветром 30 ноября, за сутки было зафиксировано 87 отключений электроэнергии.

Ночь на среду, 22 декабря, стала самой морозной в Москве за последние 54 года. В московском регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура фиксируется на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Позднее предупреждение продлили до 11:00 четверга, 24 декабря. Ожидается днем до –12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –20 градусов. Также в регионе действует предупреждение по гололедице.

Подмосковный минтранс призвал водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за мороза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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