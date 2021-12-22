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В Европарламенте оценили поданную в ЕК «Нафтогазом» жалобу на «Газпром»

Евродепутат от ФРГ Бек назвал необычной жалобу, которую «Нафтогаз» подал в ЕК на «Газпром»
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Необычно, что частная компания, которая находится не в Евросоюзе, подает жалобу в Еврокомиссию на другую частную компанию. Об этом в среду, 22 декабря, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, комментируя жалобу «Нафтогаза Украины» на «Газпром».

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«Для частной компании, которая находится в не входящей ЕС стране, необычно просить Еврокомиссию ввести санкции против другой иностранной частной компании, а именно «Газпрома», за нарушение контракта. Подписанты договоров ЕС — не компании, а государства-члены», — сказал он.

Евродепутат также отметил, что «Зеленые» в новом правительстве Германии пытаются создать в стране антироссийские настроения. При этом Бек предположил, было бы разумнее, если бы РФ отвергла необоснованную антироссийскую позицию нового главы МИД Германии Анналены Бербок как неуместную.

«В то же время [РФ могла бы] предложить новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу ввиду плохого энергоснабжения страны в исключительных случаях поставлять газ по специальным ценам до весны, когда правительство Германии согласится устранить все оставшиеся препятствия для ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2», — предложил депутат ЕП.

Ранее в этот день «Нафтогаз Украины» подал в Еврокомиссию жалобу, в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе.

По мнению главы правления украинской компании Юрия Витренко, действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

При этом 13 декабря глава правления «Нафтогаза» заявил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

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