Арестованного ректора Шанинки Зуева переведут в гражданскую больницу

Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева переведут из больницы следственного изолятора «Матросская Тишина» в гражданскую клинику с необходимыми специалистами. Об этом «Известиям» 22 декабря сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«Зуева переводят в гражданскую больницу по ходатайству его лечащего врача в «Матросской Тишине» для обследования у узкоспециализированного специалиста — сосудистого хирурга», — сказал он.

В какую именно больницу переведут ректора и на какое время, Хуруджи и родные Зуева не знают.

Накануне сообщалось, что Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Зуева и оставил его в СИЗО.

3 декабря Тверской суд Москвы продлил в отношении Зуева срок содержания под стражей до 7 марта 2022 года. Данное постановление Мосгорсуд оставил без изменений.

Ранее, 9 ноября, суд отменил домашний арест Зуева и перевел его в СИЗО. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Надзорный орган оспаривал решение Тверского суда Москвы, вынесенное 13 октября, поместившего Зуева под домашний арест с запретом на совершение ряда действий.

19 октября сообщалось, что ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме Зуева по данному делу проходит и бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент «Сбера» Марина Ракова.