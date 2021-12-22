Объявивший о ЧС рейс в Порту вынужденно сел в Бордо

Самолет авиакомпании EasyJet, на котором была объявлена чрезвычайная ситуация, приземлился в аэропорту города Бордо на юге-западе Франции. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает сервис по отслеживанию полетов AirNav.

Рейс направлялся из французского Нанта в Порту. Сообщалось, что самолет подал сигнал ЧС из-за болезни пассажира.

Ранее, 8 декабря, вылетевший из Санкт-Петербурга в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже. Очевидцы рассказали, что причиной изменения курса воздушного судна стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. Сообщалось, у женщины разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение.

В ноябре самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан), приземлился в Нижнем Новгороде из-за начавшихся у пассажирки родов. В региональном минздраве уточнили, что новорожденного после того, как к женщине прибыла машина скорой помощи, доставили из аэропорта в областной перинатальный центр. Вес ребенка при рождении составил 3,45 кг.