Всех школьников Якутии отправили на домашнее обучение из-за морозов

Все учащиеся школ Оймяконского района в Якутии перешли с 22 декабря на дистанционное обучение, температура воздуха варьируется от минус 55 до 60 градусов. Самый суровый мороз зафиксирован в селе Ючюгей — там похолодало до минус 60 градусов.

С начала недели школьники из младших классов в Якутске учатся в дистанционном формате. Утром в среду температура в столице региона составила -48 градусов, ученики 1-8-х классов освобождены от очного посещения занятий, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

Температура от минус 45 градусов и ниже зафиксирована в более чем 30 пунктах наблюдения по Республике Саха (Якутия).