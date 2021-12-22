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В Крыму разработали вакцину от гриппа с долгосрочным иммунным ответом

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Вакцину от гриппа, способную обеспечить иммунный ответ в течение нескольких лет, создали ученые Крымского федерального университета. Об этом 22 декабря сообщила младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий университета Оксана Андреева.

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Она отметила, что такой препарат даст возможность уменьшить количество вакцинаций для человека.

«За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы способны создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия. Это позволит снизить количество вакцинаций для человека. На данный момент проходить ревакцинацию необходимо каждый год, а наша вакцина станет универсальной и будет эффективна в течение нескольких лет», — приводит пресс-служба Минобрнауки слова Андреевой.

Специалист рассказала, что в скором времени начнется испытание вакцины на мышах. Андреева также подчеркнула, что разработка будет учитывать все подтипы вируса гриппа.

«Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им», — сказала ученая.

Она добавила, что эта вакцина является уникальной, потому что никто в мире не пробовал создать препарат на основе нуклеиновой кислоты, обладающий антигенпрезентирующей областью и способный активизировать иммунный ответ.

Накануне сообщалось, что более 65 млн россиян, или 44,5% от численности населения страны, в текущем сезоне прошли вакцинацию от гриппа.

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