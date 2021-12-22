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Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов к 17:15 в среду, 22 декабря. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

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«Движение на 17:15 — 9 баллов. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Наибольшие затруднения на выезде из Москвы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, а также на Волгоградском и Рязанском проспектах.

Отмечается, что без затруднений в область едут по Ярославскому, Волоколамскому и Ленинградскому шоссе, а также по Кутузовскому проспекту.

Днем ранее загруженность автомобильных дорог Москвы к 17:30 достигла 10 баллов. Причинами пробок столичный департамент транспорта тогда назвал рост количества поездок, ограничение движения в местах проведения строительных работ, а также увеличение количества мелких ДТП.

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