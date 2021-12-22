На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь

На Украине в Черкасской области заработала добровольная пожарная команда, в которой будут служить монахини Свято-Троицкого Мотронинского монастыря. Об этом 22 декабря сообщила местная государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«На вызовы будут выезжать пятеро добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», — говорится в сообщении на сайте чрезвычайной службы.

Отмечается, что помимо обеспечения пожарной безопасности монастыря под защитой добровольцев будут находиться семь сел и два поселка, поскольку расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 км.

Подчеркивается, что накануне члены пожарной команды прошли специальное обучение, во время которого они отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.