FT: перевозящие СПГ в Азию танкеры экстренно меняют курс из-за роста цен на газ в Европе

Грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, экстренно меняют курс на Европу. Об этом 22 декабря сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что смена курса связана с ростом цен на голубое топливо в Европе и тем, что европейские потребители готовы платить за топливо больше.

По словам специалиста аналитической компании ICIS Алекс Фроли, уже два американских танкера, ранее направлявшихся в Азию, теперь движутся к европейским портам. Австралия также осуществит поставку СПГ в Европу впервые с 2009 года.

«Ценовая политика в Европе явно направлена на привлечение большого объема СПГ, и он ей нужен. Без этих [поставок] ситуация может стать очень серьезной в зависимости от погоды», — заявил, в свою очередь, глава глобального трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

Европа получит по 15–20 грузов СПГ в декабре 2021 года и январе 2022-го, отметил он.

На открытии торгов ранее в этот день цена газа в Европе упала почти на 7%, до $1970 за тысячу кубометров, после рекордного роста во вторник. По данным лондонской биржи ICE на 12:34 мск, стоимость голубого топлива снизилась до $1885,2, то есть на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2. Цена газа 21 декабря выросла до $2300.

21 декабря стало известно о приостановке физического потока газа по трубопроводу Ямал–Европа в Германию из-за отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали. Позднее в тот же день обновленные данные Gascade показали начало реверсных поставок газа по Ямал–Европа из Германии в Польшу.

Холдинг не заказал дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года. Одновременно с этим сообщалось, что на январь «Газпром» забронировал всего 21,6% транзитных мощностей по этому трубопроводу через Польшу.