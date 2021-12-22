На рейсе из Нанта в Порту объявлена чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация была объявлена на авиарейсе EasyJet из французского Нанта в Порту. Об этом 22 декабря сообщает сервис по отслеживанию полетов AirNav.

Самолет в данный момент направляется в международный аэропорт Бордо-Мериньяк из-за болезни пассажира.

Ранее, 8 декабря, вылетевший из Санкт-Петербурга в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже. Очевидцы рассказали, что причиной изменения курса воздушного судна стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок — у женщины разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение.