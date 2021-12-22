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Единый проездной на автобус и трамвай введут в Рязани для учащихся

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В Рязани намерены ввести единый проездной билет на автобус и троллейбус для студентов и школьников. Данный вопрос депутаты рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налоговой политике, сообщает пресс-служба гордумы.

По представленным в гордуму расчетам, стоимость единой транспортной карты для студентов из малообеспеченных семей составит 318 рублей. Сейчас проезд на двух видах транспорта обходится им в 425 рублей в месяц. Для остальных студентов стоимость единого проездного составит 707 рублей (сейчас 851 рубль), уточняет РИА «7 новостей».

Для школьников из малообеспеченных семей проездной будет стоить 167 рублей (сейчас 213 рублей). Для остальных школьников — 400 рублей (сейчас 425 рублей).

Количество поездок останется безлимитным. Бесплатный проезд сохранится для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для студенток, являющихся матерями-одиночками.

Окончательное решение по единому проездному будет принято на заседании гордумы.

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