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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

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Депутаты Государственной думы приняли в III чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента 22 декабря.

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«При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. По его словам, речь идет примерно о 50 млн транспортных средств.

Комментируя принятие закона, член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов отметил, что сегодня многие автовладельцы регулярно обслуживаются в проверенных сервисах, на станциях технического обслуживания.

Он рассказал, что сам периодически на своем автомобиле приезжает на СТО и, перед тем как сменить масло, свечи, фильтры, машину поднимают на подъемнике, смотрят состояние всех элементов, от которых зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра правительство РФ поддержало в ноябре. Премьер-министр Михаил Мишустин 13 сентября заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В связи с этим, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.

Как 9 ноября отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, принятие документа позволит экономить семейный бюджет и время.

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