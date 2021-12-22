Комитет ГД одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил «Известиям» первый замглавы комитета Константин Затулин.

«Сегодня прошла регламентная процедура согласования отзыва действующего на данный момент посла в Белоруссии и назначения на его место Бориса Вячеславовича Грызлова», — заявил он.

По словам Затулина, комитет не устанавливает кандидатуру, а дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем России в странах СНГ.

«Чтобы он приступил к своим обязанностям, должен выйти указ президента России [Владимира Путина]. Должно быть запрошено согласие у президента Белоруссии [Александра Лукашенко]», — уточнил первый замглавы комитета.

Он отметил, что с утверждением Грызлова на новую должность «вряд ли будут затягивать».

В настоящее время Борис Грызлов занимает пост председателя высшего совета партии «Единая Россия». Также он является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сейчас послом России в Белоруссии является Евгений Лукьянов. Ранее этот пост занимал Дмитрий Мезенцев, который в марте был освобожден от должности указом Владимира Путина.