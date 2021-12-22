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Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрили в Джибути

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Однокомпонентная российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрена в Республике Джибути. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале.

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В РФПИ отметили, что препарат одобрен в качестве самостоятельной вакцины, а также как универсальный бустер.

17 декабря в РФПИ сообщили, что бустерная инъекция вакцины «Спутник Лайт» существенно повышает эффективность других препаратов против штамма коронавируса «Омикрон». Кроме того, предварительное исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи показало высокую вируснейтрализующую активность вакцины «Спутник V» против «Омикрон»-штамма.

Ожидается, что препараты обеспечат надежную защиту от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации из-за нового штамма, добавили в фонде.

6 декабря применение «Спутника Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции одобрили в Аргентине. Данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес показали эффективность применения российской вакцины на уровне 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей, отметили в РФПИ.

30 ноября Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили вакцину «Спутник Лайт». В РФПИ отметили, что препарат станет универсальным бустером для всех препаратов в стране.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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