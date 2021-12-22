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Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»

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Футболистка сборной России Алсу Абдуллина подписала контракт с английским клубом «Челси». Об этом сообщается 22 декабря на сайте Российского Футбольного Союза.

«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от «Челси», я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение», — сказала спортсменка.

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22-летняя россиянка начнет выступать в составе «Челси» со следующего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе российской сборной она дебютировала в возрасте 16 лет, сыграв в товарищеском матче против команды Бельгии. Первый мяч за национальную сборную она забила в ноябре 2020 года в игре с командой из Косово.

В том же году футболистка перешла в клуб «Локомотив», в составе которого уже в 2021-м выиграла золотые медали чемпионата России.

Ранее 22 декабря нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления за национальную команду.

9 ноября тренер отметил, что у него больше нет надежды на Дзюбу. Он подчеркнул, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за вызов Дзюбы на матчи.

19 сентября тренер сообщил, что у него с Дзюбой действительно есть конфликт, но это никак не влияет на вызов или не вызов футболиста в сборную. Всё будет зависеть от спортивной формы игрока, отмечал он.

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