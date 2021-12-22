Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

В связи с усилением снегопада в Ялте закрыта дорога на Ай-Петри. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила мэр города Янина Павленко.

«Снегопад усиливается, засыпает верхние районы... Задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, включая семь снегоуборочных машин [...] Трассу чистит Крымавтодор, дорога на Ай-Петри закрыта. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты», — написала она в Telegram.

Павленко также сообщила, что ситуация усложняется, из-за непогоды к вечеру будет снят ряд маршрутов общественного транспорта. Мэр попросила руководителей предприятий отпустить сотрудников с работы раньше.

Ранее в этот день рейсы школьных автобусов в Севастополе отменили из-за снегопада. Для учащихся будет организовано обучение с использованием электронных средств. Решение о сокращении времени учебных занятий и изменении графика второй смены примут директора школ в зависимости от ситуации на дорогах.

21 декабря жителей Крыма предупредили о снегопаде и морозах. Синоптики сообщили, что на Ангарском перевале высота снежного покрова достигла 17 см, на Ай-Петри — 8 см. В Почтовом и Севастополе выпало 13 мм осадков. Отмечалось, что днем 22 декабря ожидается –2…–7 градусов.