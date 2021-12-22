Девушка избитого фигуриста Соловьева рассказала о его состоянии

Состояние пострадавшего в драке в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева остается сложным. Об этом в среду, 22 декабря, заявила девушка спортсмена Анна Сидорова.

«Его состояние по-прежнему сложное, связь с ним ограничена, врачи запрещают общаться чаще чем один, два раза в день. [Дмитрий Соловьев] говорит, что всё время хочется спать и продолжает болеть голова», — написала она на своей странице в Instagram.

Сидорова отметила, ближайшие четыре дня будут самыми опасными, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменение гематомы в головном мозге.

Девушка также заявила, что до сих пор пребывает в состоянии шока от случившегося.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою девушку. По ее словам, она попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Позже в МВД рассказали, что задержанные за избиение Соловьева оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В свою очередь, сам Соловьев заявил, что не собирается идти на мировую с нападавшими.