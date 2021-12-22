Часть оживленного перекрестка в Липецке перекроют до Нового года

В Липецке в одном из районов 23 декабря частично перекроют движение. Его ограничат на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина. Водители не смогут проехать по участку полосы и повернуть направо в сторону металлургического колледжа.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, причина ограничений — монтаж водопровода под проезжей частью. Ресурсоснабжающая организация не уточнила дату снятия ограничений. Предположительно они продлятся до конца декабря.

В середине декабря сообщалось, что в Липецке на восьми участках дорог установили светофоры и обновили дорожные знаки. Работы выполнялись в течение года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».