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Улицу Мавлютова перекроют в Казани до середины лета

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В Казани перекроют движение по улице Хусаина Мавлютова. Ограничения продлятся с 24 декабря до 30 июля 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорогу закроют на участке по улице Хусаина Мавлютова около городской клинической больницы № 18. Ограничения коснутся как автомобилистов, так и пешеходов. Причиной является строительство метрополитена, уточняет InKazan.ru.

С 22 декабря в Вахитовском районе города ограничили движение около дома 40 и напротив дома 46 по улице Ново-Песочная. Данные участки расположены недалеко от станции метро «Суконная слобода». Восстановить движение планируется к концу января.

В октябре сообщалось, что на строительство второй линии метро в Казани направят еще около 1 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Речь идет об участке от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР». В целом строительство второй ветки оценивается в 41 млрд рублей. Завершить работы планируется в августе 2027 года.

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