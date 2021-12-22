Власти Самары согласовали строительство колокольни высотой 44 м

Мэрия Самары выдала разрешение на строительство 44-метровой колокольни храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Публичные слушания, на которых обсуждалось строительство религиозного объекта, прошли 17 августа. Заявителем выступил настоятель храма. Он просил разрешения отклониться от предельных параметров разрешенного строительства капитального объекта для возведения колокольни.

По проекту высота объекта по верхней точке креста составит 44 м. Чистая высота сооружения за вычетом креста будет 38 м, уточняет НИА «Самара».

В итоге мэрия разрешила строительство колокольни, ее высота должна быть не более 50 м.

21 декабря сообщалось, что в Самаре около спортивного комплекса «Орбита» модернизировали стадион. Работы проводились в рамках нацпроекта «Демография».