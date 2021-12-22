В Роскачестве рассказали о схемах мошенничества на сервисах объявлений

Чаще всего мошенники используют три типовые схемы для обмана граждан на досках объявлений. Об этом в среду, 22 декабря, говорится на сайте Роскачества.

Так, в первой схеме мошенник убеждает покупателя сделать предоплату, показывая ему фейковые фотографии товара. Затем злоумышленник отправляет ссылку на фишинговый сайт, похожий на официальную страницу сервиса объявлений. Клиент оплачивает товар, но деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдается ошибка и просьба повторить отправку средств.

Чаще всего такой обман происходит, если клиент договаривается с продавцом напрямую, например, в стороннем чате.

При второй схеме мошенничества злоумышленники представляются потенциальными покупателями и отправляют в чат ссылку на фишинговый сайт. Туда необходимо ввести данные своей карты якобы для того, чтобы на нее поступили средства. На самом деле деньги не поступают, а списываются, так как данные получает мошенник.

Кроме того, мошенники используют еще одну схему на досках объявлений — фальшивую верификацию. Так, злоумышленник, являясь якобы продавцом, убеждает покупателя пройти верификацию своей карты у якобы службы безопасности.

После этого пользователю поступает звонок от того же самого мошенника, который убеждает его назвать реквизиты своей карты якобы для подтверждения покупки.

13 декабря специалисты компании ESET рассказали о самых распространенных новогодних схемах мошенничества. Так, популярной у мошенников схемой стали поддельные сайты, на которых якобы можно получить «новогодние выплаты от государства». Отмечалось, что хакеры подделывают веб-страницы под вывесками юридических фирм или имитируют сайты популярных банков, где просят ввести реквизиты карты для получения средств.