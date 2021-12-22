Назван способ защиты от телефонных мошенников

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как отвечать на телефонные звонки с подозрительных номеров.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 22 декабря, эксперт посоветовал сбивать мошенников с толку вопросом о принадлежности Крыма или «молитвой», помогающей сохранить бдительность.

Прежде всего специалист призвал не отвечать на звонки с неизвестных номеров, однако если всё же пришлось поднять трубку, можно строгим голосом спросить, чей Крым: это сбивает инициативу в разговоре и позволяет проследить дальнейшую реакцию, чтобы определить, кто звонит.

Кроме того, можно использовать «молитву» — на чистом листке написать две фразы: «Меня сейчас хотят развести» и «Я буду это проверять». Эти слова можно зачитывать в любой непонятной ситуации вслух.

Ранее 22 декабря руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов рассказал о новой опасности скачивания торрентов. По его словам, скачивание торрентов может привести к взлому компьютера вирусом-шифровальщиком, который потребует выкуп за сохранение файлов. Эксперт указал на то, что при скачивании контента через популярные торрент-трекеры вероятность попасть на мошеннический файл, который содержит вредоносное ПО, составляет 90%.

Также мошенники заинтересованы в использовании вирусов через торренты, в частности, для майнинга криптовалюты.