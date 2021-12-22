Чиновников в Приангарье подозревают в халатности с закупками лекарств

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, сотрудники министерства здравоохранения региона ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по обеспечению лекарственными препаратами четырех детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном лечении.

Чиновники долгое время не организовывали закупку за счет бюджетных средств, что повлекло нарушение прав и интересов детей, а также их законных представителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей, имеющих генетическое заболевание муковисцидоз. Установлено, что они не в полном объеме получали необходимые лекарства в связи с их отсутствием в аптечных организациях Иркутской области. Следователями СК проведены обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области. Изъята документация. Проводятся допросы должностных лиц минздрава.

В России со следующего года упростят порядок подачи заявок на ввоз незарегистрированных препаратов, необходимых пациентам с тяжелыми заболеваниями. Сделать это и фонды, и медицинские организации смогут через «Госуслуги». В то же время законодательство в этой части нуждается в дальнейшем смягчении, уверены и представители пациентского сообщества, и некоторые законодатели. Часть необходимых препаратов остаются незарегистрированными на протяжении многих лет; а при регистрации препарата из-за особенностей законодательства он может оказаться недоступным на несколько месяцев, в том числе для пациентов, которые уже начали получать необходимую терапию.