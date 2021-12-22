В Москве и Подмосковье открылись аптечные пункты на АЗС «Роснефть»

В Москве и Московской области открылись аптечные пункты на базе автомобильных заправочных станций (АЗС) компании «Роснефть» в рамках пилотного проекта «Аптека Авто». Об этом 22 декабря сообщается на сайте компании.

Дорожные аптеки имеют широкий ассортимент, который насчитывает свыше 4 тыс. единиц рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов. В частности, автомобилисты могут приобрести товары медицинского назначения, гигиенические средства, лечебную косметику, предметы по уходу для всей семьи.

В торговых залах АЗС произведена реконструкция с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарств. На точках работают квалифицированные фармацевты.

«Открытие сети дорожных аптек позволяет не только расширить перечень предоставляемых на АЗК (автозаправочные комплексы — Ред.) компании услуг и товаров, но также способствует поддержанию здоровья населения, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации» — сказала вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой.

Летом 2021 года проект «Аптека Авто» был запущен на территории Северо-Западного федерального округа. Новый сервис уже доступен на трех АЗС в Санкт-Петербурге и одной АЗС в Ленинградской области.

«Роснефть» обладает крупнейшей розничной сетью на территории России, насчитывающей около 3 тыс. АЗС и АЗК под брендами «Роснефть», BP и «Башнефть». Инициатива по обеспечению доступности безрецептурных лекарств и нелекарственных препаратов для автомобилистов соответствует стратегии компании по расширению спектра услуг, предоставляемых автозаправочными комплексами.